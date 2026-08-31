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Происшествия

Катер с людьми врезался в скалу на Каспии в Актау: есть жертвы

Водолаз, водолазы, спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 10:16 Фото: Zakon.kz
В Актау прогулочный катер столкнулся со скалой, в результате погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, инцидент произошел 30 августа.

"В 22:56 в акватории Каспийского моря в районе 5А микрорайона города Актау, возле бизнес-центра "Нуртобе", прогулочный катер столкнулся со скалой. На борту находились семь человек. В ходе спасательной операции пятерых удалось доставить на берег и передать сотрудникам скорой медицинской помощи", – сообщили 31 августа 2026 года в ведомстве.

У двух других пассажиров не было спасательных жилетов. Во время поисково-спасательных работ примерно в 500 метрах от берега обнаружили и извлекли из воды их тела.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В июле текущего года в Бурабае отдыхавшая там девушка разбилась насмерть на квадроцикле.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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