Катер с людьми врезался в скалу на Каспии в Актау: есть жертвы

В Актау прогулочный катер столкнулся со скалой, в результате погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, инцидент произошел 30 августа.

"В 22:56 в акватории Каспийского моря в районе 5А микрорайона города Актау, возле бизнес-центра "Нуртобе", прогулочный катер столкнулся со скалой. На борту находились семь человек. В ходе спасательной операции пятерых удалось доставить на берег и передать сотрудникам скорой медицинской помощи", – сообщили 31 августа 2026 года в ведомстве.

У двух других пассажиров не было спасательных жилетов. Во время поисково-спасательных работ примерно в 500 метрах от берега обнаружили и извлекли из воды их тела.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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