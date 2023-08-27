В ВКО шесть человек застряли на отдаленном берегу из-за непогоды

В Уланском районе на озере Шалкар 6 человек катались на sup-досках. Погода резко поменялась, начался ветер. Любители экстрима остались на противоположном берегу и не смогли самостоятельно вернуться, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на лодке, сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО доставили двоих парней 1996 и 2004 годов рождения, а также женщину 1980 года рождения, надев спасательные жилеты, до берега. Еще трое граждан предпочли добраться вдоль берега пешком.





Пресс-служба ДЧС ВКО советует отдыхающим:

Обязательно наденьте спасательный жилет.

Отправляясь в путь на sup-борде, оцените ситуацию вокруг вас. Во-первых, посмотрите, куда дует ветер и насколько он сильный. Ветер – один из самых существенных ограничителей для саперов.

Доска должна подходить по весу. Если вес сильно превышает допустимый, доска будет притапливаться, прогибаться и снизится устойчивость, что небезопасно.

Возьмите с собой заряженный мобильный телефон, положите его в водонепроницаемый чехол. Зарядки должно хватить на дорогу туда и обратно. Если планируется долгий марафон, имейте с собой Пауэр банк.

Сообщите близким о своем маршруте и времени возвращения.

Если вы не умеете плавать, не рекомендуется катание на SUP-доске.

Не допускайте, чтобы дети катались на доске без взрослых.

Ранее сообщалось, что спасатели с помощью вертолета эвакуировали девушку с гор ВКО.