В ВКО шесть человек застряли на отдаленном берегу из-за непогоды
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Уланском районе на озере Шалкар 6 человек катались на sup-досках. Погода резко поменялась, начался ветер. Любители экстрима остались на противоположном берегу и не смогли самостоятельно вернуться, сообщает Zakon.kz.
Прибыв на лодке, сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО доставили двоих парней 1996 и 2004 годов рождения, а также женщину 1980 года рождения, надев спасательные жилеты, до берега. Еще трое граждан предпочли добраться вдоль берега пешком.
Пресс-служба ДЧС ВКО советует отдыхающим:
- Обязательно наденьте спасательный жилет.
- Отправляясь в путь на sup-борде, оцените ситуацию вокруг вас. Во-первых, посмотрите, куда дует ветер и насколько он сильный. Ветер – один из самых существенных ограничителей для саперов.
- Доска должна подходить по весу. Если вес сильно превышает допустимый, доска будет притапливаться, прогибаться и снизится устойчивость, что небезопасно.
- Возьмите с собой заряженный мобильный телефон, положите его в водонепроницаемый чехол. Зарядки должно хватить на дорогу туда и обратно. Если планируется долгий марафон, имейте с собой Пауэр банк.
- Сообщите близким о своем маршруте и времени возвращения.
- Если вы не умеете плавать, не рекомендуется катание на SUP-доске.
- Не допускайте, чтобы дети катались на доске без взрослых.
Ранее сообщалось, что спасатели с помощью вертолета эвакуировали девушку с гор ВКО.
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