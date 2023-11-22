Франция построит на юге Казахстана ветровую электростанцию

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты приняли проект закона "О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением", сообщает Zakon.kz,

Представляя документ депутатам, министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев напомнил, что правительством Казахстана 30 ноября 2022 года подписано Специальное соглашение с правительством Франции о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением.

"Целью соглашения является осуществление сотрудничества между сторонами в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации крупных проектов в области возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ), устойчивого развития на территории Казахстана. В частности, соглашение направлено на продвижение проектов, которые могут содействовать достижению целей, приоритетов и обязательств Сторон в области энергетической безопасности, перехода на экологически чистые технологии и сокращения выбросов". Алмасадам Саткалиев

Например, в рамках документа планируется строительство проекта ветровой электростанции, использующей энергию ветра общей мощностью 1 ГВт вблизи поселка Мирный, Жамбылской области.



Основным плюсом абсолютно всех альтернативных источников энергии министр назвал их экологичность.

Другими словами, во время работы подобных станций не происходит никаких вредных выбросов в окружающую атмосферу.

"Даже авария на ветряной, либо любой другой альтернативной электростанции приведет только к материальным потерям ее владельцев, но не станет причиной глобального экологического бедствия", – уверен глава ведомства.

По его словам, для обеспечения безопасной и устойчивой работы энергосистемы инвестором будет реализован механизм по хранению электрической энергии в рамках реализации этого проекта.



"Реализация проекта позволит продолжить развитие сектора ВИЭ, достичь принятые целевые индикаторы развития ВИЭ, которые предусматривают достижение 15% к 2030 году, а также сокращению ежегодных выбросов углекислого газа (С02). В рамках реализации проекта будут созданы до 250 постоянных рабочих мест, до 2500 временных рабочих мест, привлечены порядка 820 млрд тенге инвестиций, а также выработка дополнительных 3,6 млрд кВтч зеленой энергии". Алмасадам Саткалиев

Он указал, что в настоящее время Европейскими странами ведется работа по внедрению углеродных налогов. Введение дополнительных мощностей генерирующих зеленую энергию, положительно скажется на конкурентоспособности казахстанских товаров на международном рынке.



Таким образом, сегодня развитие возобновляемых источников энергии является важной и существенной темой, которая охватывает государственную политику, экономику, инновации и науку.

При этом проект будет реализован за счет средств инвестора.

В целом депутаты поддержали законопроект, и документ был направлен в Сенат Парламента.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XV Евразийском энергетическом форуме обозначил основные вызовы и перспективы в сфере энергетики.