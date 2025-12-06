#Казахстан в сравнении
Советы

Могут ли зубные импланты вызывать рак, объяснил стоматолог

челюсть, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 10:49 Фото: freepik
Стоматолог рассказал, вызывают ли зубные импланты онкологические заболевания, сообщает Zakon.kz.

Опасно ли внедрение инородных металлов в кость и десну, рассказал стоматолог-хирург Максим Копытов для портала doctorpiter.

Вокруг имплантации зубов до сих пор сохраняется много мифов. Например, есть мнение, что имплантаты могут вызвать онкозаболевание.

Со слов врача, имплантаты никак не могут влиять на развитие рака: их изготавливают из безопасных материалов – это медицинский титан и оксид циркония. Они не вступают в химические реакции с человеческим организмом.

Титан – один из самых инертных материалов, который обладает уникальным свойством естественным образом срастаться с костной тканью. Его используют не только для зубных имплантов, но и для изготовления искусственных суставов, других замещающих конструкций в теле.

У оксида циркония более выраженная интеграция с мягкими тканями, а не с костной тканью. Поэтому из него чаще делаются переходные, опорные элементы для коронок.

При всех отличиях оба материала объединяет одно: они не влияют на появление, течение и развитие онкологических заболеваний, заключил стоматолог-хирург.

Можно ли ставить имплантаты пациентам с онкологией – решают индивидуально. Перед операцией проводят полный осмотр полости рта, рентген и КТ, чтобы исключить предраковые состояния и скрытые новообразования.

Важен и честный разговор с пациентом о перенесенном лечении: какие препараты применялись, в каких дозах. Неполная информация усложняет работу врачу и повышает риски.

Чем точнее данные от онколога, тем корректнее имплантолог сможет оценить безопасность процедуры.

Эксперт о смерти девочки в столичной стоматологии: Вводили не те препараты

Ранее сообщалось, что казахстанцы больше не смогут использовать пенсионные накопления на лечение зубов и глаз.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
