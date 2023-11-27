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Перестрелка произошла в одном из торговых центров в России

авто Фото: pixabay
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил о том, что в торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге произошла драка со стрельбой из травматических пистолетов, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", на данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания.

Отмечается, что двое мужчин поссорились в одном из ресторанов, после чего достали травматические пистолеты и начали перестрелку. В результате происшествия один из них уехал на такси в больницу, его разыскивают правоохранители.

Полиция изъяла два травматических пистолета – "Зигзаур" калибра 10 мм и "Хорхе" калибра 9 мм. Проводится проверка на наличие у задержанного соответствующего разрешения на оружие.

Ранее сообщалось, что перестрелка со смертельным исходом произошла в Алматинской области.

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