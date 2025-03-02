Мужчина открыл стрельбу по людям в торговом центре в Московской области

Фото: Telegram/Подмосковная полиция

Пресс-служба управления МВД по Московской области заявила о том, что в Мытищах произошла стрельба в торговом центре, в результате которой пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом ведомство заявило в Telegram. "В Дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения", – говорится в сообщении. В данное время управление выясняет все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения во время стрельбы у здания суда в Германии.

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