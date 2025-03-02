#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Мир

Мужчина открыл стрельбу по людям в торговом центре в Московской области

мужчина открыл стрельбу по людям в торговом центре в Московской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 20:47 Фото: Telegram/Подмосковная полиция
Пресс-служба управления МВД по Московской области заявила о том, что в Мытищах произошла стрельба в торговом центре, в результате которой пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом ведомство заявило в Telegram.

"В Дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

В данное время управление выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения во время стрельбы у здания суда в Германии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Салон компании Tesla в Нью-Йорке разгромили хейтеры Илона Маска
Мир
21:42, Сегодня
Салон компании Tesla в Нью-Йорке разгромили хейтеры Илона Маска
Импичмент объявили министру экономики и финансов Ирана
Мир
19:30, Сегодня
Импичмент объявили министру экономики и финансов Ирана
Тысячи японцев экстренно покидают дома из-за крупного пожара
Мир
19:09, Сегодня
Тысячи японцев экстренно покидают дома из-за крупного пожара
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: