Грузовой корабль затонул у греческого острова: один человек погиб, 12 пропали без вести

Грузовое судно затонуло у греческого острова Лесбос в штормовом море. В результате чего один член экипажа погиб, 12 пропали без вести и один был спасен, сообщает Zakon.kz.

По данным береговой охраны, Ссдно Raptor, зарегистрированное на Коморских островах, направлялось в Стамбул из Александрии (Египет) с 6000 тоннами соли, пишет AP.

По данным береговой охраны, экипаж судна состоял из 14 человек, в том числе восьми египтян, четырех индийцев и двух сирийцев.

Судно сообщило о механической проблеме в 7 часов утра в воскресенье, подало сигнал бедствия в 8:20 то и вскоре после этого исчезло примерно в 4 1/2 морских милях (8 километрах) к юго-западу от Лесбоса, сообщили власти.

Мертвого члена экипажа нашли в тот же день ​​и доставили на Лесбос. Тело прибыло на остров, но пока не опознано.

Береговая охрана сумела спасти одного египтянина. Спасенный член экипажа, инженер, сообщил офицерам береговой охраны, что в субботу корабль начал набирать воду.

По данным национальной метеорологической службы, в этом районе дул северо-западный ветер, скорость которого превышала 80 км/ч.