Туристы пропали в Индонезии после крушения корабля

Вечером 26 декабря у острова Падар в Индонезии затонуло туристическое судно, в результате чего четыре члена испанской семьи пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

По данным Jakarta Globe, у судна отказал двигатель. Власти продолжают поиски в сложных условиях.

Из 11 человек, находившихся на катере, семерых удалось спасти: двух испанских туристов, четырех членов экипажа и гида. Но четверо испанцев до сих пор числятся пропавшими без вести. Все они из одной семьи: двое взрослых и двое детей.

Поиски продолжаются, хотя основным препятствием являются неблагоприятные погодные условия.

В Индонезии часто происходят несчастные случаи на море по разным причинам:

устаревшее оборудование для обеспечения безопасности;

плохая инфраструктура;

перегрузка судов как пассажирских, так и коммерческих;

несоблюдение правил или неблагоприятные погодные условия.

"Страна состоит из архипелага, включающего около 17 тыс. островов, что многократно увеличивает риски при морских перевозках", – говорится в публикации.

