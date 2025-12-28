#Казахстан в сравнении
Туризм

Туристы пропали в Индонезии после крушения корабля

Отдых в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 07:15 Фото: X/elconfidencial
Вечером 26 декабря у острова Падар в Индонезии затонуло туристическое судно, в результате чего четыре члена испанской семьи пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

По данным Jakarta Globe, у судна отказал двигатель. Власти продолжают поиски в сложных условиях.

Из 11 человек, находившихся на катере, семерых удалось спасти: двух испанских туристов, четырех членов экипажа и гида. Но четверо испанцев до сих пор числятся пропавшими без вести. Все они из одной семьи: двое взрослых и двое детей.

Поиски продолжаются, хотя основным препятствием являются неблагоприятные погодные условия.

В Индонезии часто происходят несчастные случаи на море по разным причинам:

  • устаревшее оборудование для обеспечения безопасности;
  • плохая инфраструктура;
  • перегрузка судов как пассажирских, так и коммерческих;
  • несоблюдение правил или неблагоприятные погодные условия.
"Страна состоит из архипелага, включающего около 17 тыс. островов, что многократно увеличивает риски при морских перевозках", – говорится в публикации.

На днях стали известны главные тренды в туризме в следующем году. Как оказалось, в 2026 году туристы будут избегать популярных направлений, стремиться отдыхать от ответственности и выбирать поездки, направленные на оздоровление.

Фото Алия Абди
Алия Абди
