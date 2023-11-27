Бывшего губернатора штата Нью-Йорк обвинили в сексуальных домогательствах

Помощница бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в домогательствах в 2020 году, сообщает Zakon.kz.

Бриттани Коммиссо подала документы в суд, чтобы инициировать судебный процесс и официальную жалобу на то, что Куомо делал ей нежелательные предложения и мстил, когда она отказывалась, сообщает UPI.



Коммиссо была одной из женщин, чьи заявления о домогательствах были подтверждены в докладе генерального прокурора штата. Судебный иск подали за несколько дней до того, как в пятницу истекал срок действия принятого в штате закона о взрослых пострадавших. Этот закон позволял людям подавать иски о сексуальных нападениях или домогательствах за пределами срока давности.

Адвокат Куомо Рита Главин заявила, что утверждения Коммиссо заведомо ложны, и именно поэтому это дело прекратили два года назад после тщательного расследования.

Куомо ушел в отставку в 2021 году после того, как Коммиссо заявила, что ее понизили с должности исполнительного помощника губернатора, удалили из приемной исполнительной палаты и поручили ей унизительную работу – отвечать на телефонные звонки в офисе вице-губернатора до перевода в другие офисы.



Она заявила, что сексуальные домогательства включали в себя "нежелательные сексуальные ухаживания, сексуальные комментарии по поводу внешности и личных вопросов, отношений, их свиданий, их сексуальной жизни и ее брака, поручение унизительных и оскорбительных заданий, объятия, поцелуи, сексуальные прикосновения к ягодицам и насильственные прикосновения к груди".