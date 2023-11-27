Слухи о новом неизвестном вирусе опровергли в Китае

Министерство здравоохранения Китая опровергло информацию о том, что вспышка респираторных заболеваний на севере страны якобы вызвана новым вирусом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, Министерство здравоохранения КНР прокомментировало вспышку респираторных заболеваний в стране, вызвавшую пристальное внимание Всемирной организации здравоохранения. Китайские власти заявили, что ее причиной стали вирусы гриппа и другие известные патогены, а не какой-то совершенно новый вирус.

По данным китайского Минздрава, вспышки респираторных инфекций в КНР вызваны сразу несколькими патогенами – в том числе вирусом гриппа, риновирусами, респираторно-синтициальным вирусом и аденовирусом, а также бактерией микоплазмы. Все эти микроорганизмы давно известны медикам. Китайские власти поручили местным администрациям открыть больше больниц для лечения пациентов с респираторными инфекциями и активнее вести вакцинацию среди детей и пожилых людей.





"Следует приложить усилия, чтобы увеличить количество открываемых клиник и мест для лечения, продлить часы приема и нарастить поставки медикаментов", – сообщил Ми Фен, официальный представитель Министерства здравоохранения КНР.

Китайцам рекомендовали носить маски, а местным властям – не допускать больших скоплений людей. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что вспышка заболеваемости не привела к избыточной нагрузке на медучреждения.

Всеобщее внимание к новой вспышке респираторных заболеваний в Китае отчасти связано с тем, что это первая зима, в которую на территории КНР не действуют жесткие ограничения, связанные с эпидемией Covid-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая всю имеющуюся информацию об очагах пневмонии неизвестного происхождения, которая начала распространяться среди детей на севере страны.