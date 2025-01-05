Вспышка метапневмовируса в Китае: важное заявление Минздрава Казахстана

Этой зимой Китай столкнулся с новой вспышкой вирусного заболевания – метапневмовируса человека (hMPV). В связи с этим Министерство здравоохранения Казахстана поспешило дать пояснения по эпидситуации и распространению вируса в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Минздрава за 5 января 2025 года:

"Метапневмовирус человека – это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве".

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля уточнили, что с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8360 образцов.

Из них выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе наибольшее распространение получили:

риновирус – 680 проб, или 36,4%,

РС вирус – 433 (23,2%),

аденовирус – 226 (12,1%),

коронавирус – 206 (11,1%),

парагрипп – 178 (9,5%),

бокавирус – 113 (6,1%).

И в последнюю очередь – метапневмовирус – 30 (1,6%).

Врачи подчеркивают, что метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым путем.

Основные симптомы инфекции – кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение.

В настоящее время в Казахстане, продолжают специалисты, как и во всем мире, регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Минздрав призывает казахстанцев соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.

Меры профилактики гриппа и ОРВИ:

ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;

регулярное проветривать помещения;

использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;

ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию;

при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы);

при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее СМИ активно сообщали о том, что Китай переживает всплеск заболеваемости респираторными вирусами, что приводит к переполненности больниц. Этой зимой в северных провинциях Китая резко возросло число случаев заболевания вирусом, идентифицированным как метапневмовирус человека (HMPV), особенно сильно распространившимся среди детей.

Хотя заболевание, как правило, протекает в легкой форме, оно может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, особенно у младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой.

4 января 2025 года Минздрав заявил, что в новогодние праздники от использования пиротехнических средств в Казахстане пострадали 63 человека, в том числе 20 детей. Из числа пострадавших 12 человек, включая пятерых детей, были госпитализированы в стационар, а 51 пациент, среди которых 15 детей, находится на амбулаторном лечении.