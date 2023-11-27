Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин

Звезда OnlyFans Фото: Instagram/anniekknight
Звезда сайта для взрослых OnlyFans, зарабатывающая 200 тысяч долларов в месяц (92 млн тенге), была шокирована, когда ее спутник потребовал от нее оплатить счет за ужин на 500 долларов (230 тысяч тенге), сообщает Zakon.kz.

Австралийская звезда OnlyFans Энни Найт рассказала о неловком моменте во время свидания, когда мужчина потребовал от нее заплатить за ужин.

"За последние два месяца я заработала более 400 тыс. долларов. Если быть точным, то это 210 тыс. долларов в месяц. Недавно я пошла на свидание, и он заставил меня заплатить 500 долларов. Я общалась с этим парнем и пошла с ним на свидание. Мы пошли в очень хороший ресторан, отлично поужинали".Энни Найт

Однако, вернувшись из уборной комнаты, она заметила на столе огромный счет, а ее спутник смотрел в другую сторону.

"Счет лежит там целую вечность. Мы продолжаем разговаривать, и это уже становится немного неловко. Я не жду, что парень заплатит, но я всегда жду, что он хотя бы предложит, и это вполне нормально, если счет будет разделен пополам".Энни Найт

Затем она рассказала, что когда официант подошел и спросил, готовы ли они заплатить, ее спутник сказал, что все оплатит девушка.

Читайте также

В Индии пошли на крайние меры ради спасения 41 человека из рухнувшего туннеля
Обрушение туннеля в Индии: у спасателей остался последний шанс
Конора Макгрегора обвинили в пропаганде насилия
Конора Макгрегора обвинили в пропаганде насилия
Израиль и ХАМАС обсуждают продление перемирия
Израиль и ХАМАС обсуждают продление перемирия
Данияр Кунафин
Австралия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 ноября
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления