Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин

Звезда сайта для взрослых OnlyFans, зарабатывающая 200 тысяч долларов в месяц (92 млн тенге), была шокирована, когда ее спутник потребовал от нее оплатить счет за ужин на 500 долларов (230 тысяч тенге), сообщает Zakon.kz.

Австралийская звезда OnlyFans Энни Найт рассказала о неловком моменте во время свидания, когда мужчина потребовал от нее заплатить за ужин.



"За последние два месяца я заработала более 400 тыс. долларов. Если быть точным, то это 210 тыс. долларов в месяц. Недавно я пошла на свидание, и он заставил меня заплатить 500 долларов. Я общалась с этим парнем и пошла с ним на свидание. Мы пошли в очень хороший ресторан, отлично поужинали". Энни Найт

Однако, вернувшись из уборной комнаты, она заметила на столе огромный счет, а ее спутник смотрел в другую сторону.

"Счет лежит там целую вечность. Мы продолжаем разговаривать, и это уже становится немного неловко. Я не жду, что парень заплатит, но я всегда жду, что он хотя бы предложит, и это вполне нормально, если счет будет разделен пополам". Энни Найт

Затем она рассказала, что когда официант подошел и спросил, готовы ли они заплатить, ее спутник сказал, что все оплатит девушка.