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Мир

Семья стала богаче на 51 млн тенге после обеда в ресторане

стол, кухня, Англия, ресторан, счет, компенсация, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 10:50 Фото: pixabay
Британская семья стала богаче на 100 тысяч долларов (более 51 млн тенге) после похода в ресторан. Как оказалось, их публично обвинили в том, что они ушли, не оплатив счет, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что летом 2024 года муж с женой и детьми в ресторане заказали стейки, окорок и напитки. После обеда они оплатили счет почти на 200 долларов (более 100 тысяч тенге) и отправились по своим делам.

Затем произошло самое интересное. Администрация ресторана сделала громкое заявление, что гости покинули заведение, не заплатив. В качестве подтверждения они даже опубликовали запись с камер видеонаблюдения.

Эти обвинения вызвали широкий общественный резонанс, попав в заголовки национальных изданий и серьезно повредив репутации семьи, которая ранее считалась безупречной.

На самом деле, как сказано в публикации издания Oddity Central, глава семьи расплатился банковской картой, однако сотрудник ресторана забыл провести платеж через кассу.

Администрация гостиницы попыталась извиниться перед семейством, предложив бесплатный ужин и проживание в отеле, но пострадавшие отказались.

Из-за высокого социального положения и безупречной репутации в родном городе они посчитали недопустимым оставить дело без реакции. Тем более стало известно, что семья владеет крупной международной компанией в сфере строительной техники.

В итоге семья добилась официальных извинений и компенсации в размере 100 тысяч долларов (более 51 млн тенге).

Ранее мы сообщали, что сотрудники киберполиции ДП Шымкента в рамках операции Anti-Fraud задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве. По версии следствия, он обманул ученика шестого класса, предложив ему купить "прокачанный" аккаунт популярной мобильной игры Free Fire. Известно, что ребенок, поверив в предложение, по указанию злоумышленника сфотографировал и передал данные банковской карты своей матери, включая код подтверждения, после чего с карты было списано более двух миллионов тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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