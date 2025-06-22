Вооруженное нападение: невесту убили на собственной свадьбе из-за наркотиков
По данным издания The Sun, этот инцидент поверг в шок жителей маленькой живописной деревни Гулт. По словам источника, близкого к расследованию, насилие может быть связано с возможным сведением счетов из-за наркотиков.
Около 4:30 утра молодожены покидали вечеринку, тогда на них и напали люди в масках. 25-летний жених и 13-летний подросток, находившийся в машине пары, получили серьезные ранения.
Чиновники не сообщили, был ли ребенок родственником пары, но неофициально изданию подтвердили, что 13-летний подросток был сыном молодоженов. По словам прокурора, нападавшие имели при себе несколько единиц оружия. После нападения они скрылись пешком.
Французское правительство пообещало усилить борьбу с наркотиками и наркопреступностью.
Ранее появилась информация, что теракт в церкви в Сирии унес жизни нескольких десятков человек.