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Мир

Вооруженное нападение: невесту убили на собственной свадьбе из-за наркотиков

Молодожены режут торт, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 03:59 Фото: pexels
22 июня в деревне на юго-востоке Франции убили 27-летнюю невесту. Вооруженные люди напали на свадебную вечеринку. Один из нападавших тоже погиб во время нападения, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Sun, этот инцидент поверг в шок жителей маленькой живописной деревни Гулт. По словам источника, близкого к расследованию, насилие может быть связано с возможным сведением счетов из-за наркотиков.

Около 4:30 утра молодожены покидали вечеринку, тогда на них и напали люди в масках. 25-летний жених и 13-летний подросток, находившийся в машине пары, получили серьезные ранения.

Чиновники не сообщили, был ли ребенок родственником пары, но неофициально изданию подтвердили, что 13-летний подросток был сыном молодоженов. По словам прокурора, нападавшие имели при себе несколько единиц оружия. После нападения они скрылись пешком.

Французское правительство пообещало усилить борьбу с наркотиками и наркопреступностью.

Ранее появилась информация, что теракт в церкви в Сирии унес жизни нескольких десятков человек. 

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Аксинья Титова
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