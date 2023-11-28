Немецкая компания получила разрешение на разработку и производство "летающего такси"

Немецкая компания, специализирующаяся на создании воздушных такси, получила от агентства Европейского союза разрешение на разработку и производство полностью электрического самолета вертикального взлета и посадки, сообщает Zakon.kz.

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза выдало компании Lilium "Одобрение проектной организации" – специальную условную лицензию, которая позволяет компании двигаться вперед без согласования и внедрения официальных правил для отрасли, сообщает UPI.



"Одобрение проектной организации является нашей лицензией на деятельность и подтверждает, что компания Lilium располагает организацией, процедурами, компетенциями, ресурсами и продемонстрированной строгостью, необходимыми для разработки и сертификации летательных аппаратов в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности". глава проектной организации Lilium Аластер Макинтош

В компании заявили, что воплотят эту идею в жизнь, создав летательный аппарат с несколькими небольшими пропеллерами, приводимыми в движение электродвигателями, для обеспечения подъемной силы при взлете и посадке, а также тяги на крейсерском режиме.



Такие авиационные гиганты, как Boeing и Airbus, также работают над своими версиями небольших отечественных летающих автомобилей.