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Немецкая компания получила разрешение на разработку и производство "летающего такси"

Летающее такси Фото: Lilium
Немецкая компания, специализирующаяся на создании воздушных такси, получила от агентства Европейского союза разрешение на разработку и производство полностью электрического самолета вертикального взлета и посадки, сообщает Zakon.kz.

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза выдало компании Lilium "Одобрение проектной организации" – специальную условную лицензию, которая позволяет компании двигаться вперед без согласования и внедрения официальных правил для отрасли, сообщает UPI.

"Одобрение проектной организации является нашей лицензией на деятельность и подтверждает, что компания Lilium располагает организацией, процедурами, компетенциями, ресурсами и продемонстрированной строгостью, необходимыми для разработки и сертификации летательных аппаратов в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности".глава проектной организации Lilium Аластер Макинтош

В компании заявили, что воплотят эту идею в жизнь, создав летательный аппарат с несколькими небольшими пропеллерами, приводимыми в движение электродвигателями, для обеспечения подъемной силы при взлете и посадке, а также тяги на крейсерском режиме.

Такие авиационные гиганты, как Boeing и Airbus, также работают над своими версиями небольших отечественных летающих автомобилей.

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