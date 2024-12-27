Изобретатели отменили запуск летающего такси за миллиарды долларов

Немецкая компания Lilium, разработчик электрических самолетов, прекратила деятельность на этой неделе. Это положило конец десятилетним разработкам воздушных такси, на которые выделили более миллиарда долларов, сообщает Zakon.kz.

По планам Lilium, первый полет должен был состояться в 2025 году, а сертификацию электросамолета хотели осуществить уже в 2026-м.

Компания уволила почти всех сотрудников, но в последний момент ее спасли от банкротства. Lilium 24 декабря заключила неожиданную сделку с Mobile Uplift Corporation, продав все свои подразделения в Германии.

В 2025 году Mobile Uplift Corporation собирается возобновить работы над этим проектом.

Ранее NASA представило концепт нового марсианского вертолета.