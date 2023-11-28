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10 человек погибли из-за снежных бурь в Украине

10 человек погибли из-за снежных бурь в Украине Фото: pixabay
Не менее десяти человек погибли и тысячи остаются без постоянного энергоснабжения из-за сильных снежных бурь на территории Украины. Метели продолжаются в стране третьи сутки подряд, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 28 ноября, в Украине из-за снежных бурь остались без света более 400 населенных пунктов в 11 регионах. Снегопады в стране, по прогнозам синоптиков, на этой неделе продолжатся.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, экстренные службы пытаются добраться до тысяч украинцев, которым нужна помощь в связи с аварийными ситуациями. На дорогах возникают заносы, сильный ветер затрудняет движение. В некоторых районах высота сугробов достигла двух метров.

23 человека пострадали из-за непогоды, среди них двое детей. В Одесской, Харьковской, Николаевской и Киевской областях зафиксировали смертельные случаи. Ситуацию осложняет разрушенная в результате боевых действий коммунальная инфраструктура.

Снежные бури в Украине продолжаются с воскресенья 26 ноября. По прогнозам синоптиков, 28-29 ноября в стране ожидается еще один сильный буран. Сильнее всего последствия снегопада и метели будут ощущаться в Закарпатье и Ивано-Франковской области. В Одесской области, по словам метеорологов, снегопад оказался самым сильным за последние пять лет. Из Одессы эвакуировали около 2,5 тыс. человек.

О том, что нужно делать в случае аномальных морозов, читайте здесь.

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