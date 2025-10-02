Сильнейшая магнитная буря захватила Землю: ученые предупредили о новых рисках

Магнитная буря, которую ранее ученые назвали сильнейшей, продолжается третьи сутки на фоне экстремально высоких скоростей солнечного ветра, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 2 октября, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"По состоянию на начало дня отсутствуют какие-либо позитивные новости по стабилизации обстановки. Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник (в ночь на 30 сентября. – Прим. ред.), с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов. Буря держится в диапазоне G1-G3, то есть большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными пиками".

По данным ученых, основным фактором, поддерживающим возмущенное состояние магнитосферы, "является исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая стабильно держится около красной "экстремально высокой" границы в районе 700-800 км/с, а временами показывает отдельные пики в 900 км/с". Нормальными при этом считаются значения 300-450 км/с.

"Исходя из наблюдаемых параметров солнечной плазмы, в настоящее время высокая скорость ветра поддерживается сразу двумя внешними факторами: повышенной вспышечной активностью и воздействием на Землю со стороны крупной корональной дыры. В зону действия последней планета вошла сегодня ночью. К позитивным новостям можно отнести то, что вспышечная активность пока не выходит за пределы событий M класса, которые хотя и относятся к сильным, но все равно примерно на порядок слабее, чем вспышки высшего балла X". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В целом у ученых есть впечатление, что "магнитосфера Земли все же стабилизировалась, однако не в спокойном состоянии, как хотелось бы, а в состоянии непрерывной бури среднего уровня".

"Впрочем, в текущей ситуации это не самый плохой вариант, а возможно, и лучшее, на что можно было рассчитывать. Вывести ее из этого странного равновесия могут сейчас, по-видимому, только необычно крупные вспышки или прямые лобовые удары плазменных облаков. Если таких экстремальных событий удастся избежать, то есть шанс, что видимые "невооруженным глазом" признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение 1-2 суток". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее мы писали, что мощнейший геомагнитный шторм буйствует на Земле и что прогнозы – неутешительные. Подробнее об этом можете прочитать здесь.