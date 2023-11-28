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Михаил Боярский попал в больницу с инфарктом

актер Фото: kino-teatr.ru
73-летний российский актер Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу с инфарктом, сообщает Zakon.kz.

По данным 78 канала, инцидент произошел 27 ноября. Спустя сутки врачам удалось стабилизировать его состояние и перевести из реанимации в обычную палату.

Отметим, что в 2021 году сообщалось будто артист с COVID-19 попал в одну из больниц Санкт-Петербурга. Между тем, сам Боярский тогда опроверг информацию о госпитализации.

Ранее сообщалось, что миллиардер Марк Цукерберг был срочно госпитализирован. Он порвал крестообразную связку и был прооперирован.

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