Михаил Боярский попал в больницу с инфарктом

73-летний российский актер Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу с инфарктом, сообщает Zakon.kz.

По данным 78 канала, инцидент произошел 27 ноября. Спустя сутки врачам удалось стабилизировать его состояние и перевести из реанимации в обычную палату.

Отметим, что в 2021 году сообщалось будто артист с COVID-19 попал в одну из больниц Санкт-Петербурга. Между тем, сам Боярский тогда опроверг информацию о госпитализации.

Ранее сообщалось, что миллиардер Марк Цукерберг был срочно госпитализирован. Он порвал крестообразную связку и был прооперирован.