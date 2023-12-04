Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы
Фото: Instagram/boyarskiy_official
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который перенес инфаркт, выписали из Мариинской больницы, сообщает Zakon.kz.
Об этом РИА Новости рассказали в Театре имени Ленсовета.
"Лариса сегодня Мишу забрала домой. Он чувствует себя хорошо", – сказала собеседница агентства.
28 ноября стало известно, что Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября. Позже Сын Боярского рассказал о состоянии народного артиста.
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