Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который перенес инфаркт, выписали из Мариинской больницы, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказали в Театре имени Ленсовета.

"Лариса сегодня Мишу забрала домой. Он чувствует себя хорошо", – сказала собеседница агентства.

28 ноября стало известно, что Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября. Позже Сын Боярского рассказал о состоянии народного артиста.