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Слоны растоптали сбившую слоненка машину в Малайзии

Слоны растоптали сбившую слоненка машину в Малайзии Фото: pixabay
Стадо слонов растоптало автомобиль, сбивший одного из их детенышей на шоссе в Малайзии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, в Малайзии слоны растоптали автомобиль, который сбил одного из их детенышей. Инцидент произошел неподалеку от города Герик 27 ноября.

По данным местных властей, автомобиль Perodua Axia под управлением 48-летнего водителя ехал по шоссе на северо-востоке Малайзии, когда на его пути оказалось стадо слонов, переходивших дорогу. Помимо автомобилиста, в машине находились его жена и 23-летний сын. Из-за сильного тумана водитель не заметил животных, и машина сбила одного из слонят.

В полиции Герика сообщили, что от удара слоненок упал на дорогу. После этого остальные пять слонов набросились на автомобиль и начали топтать его. После того, как слоненок поднялся на ноги, стадо успокоилось и двинулось дальше.

Полиция не уточнила, находились ли люди в машине, когда ее атаковали слоны, но о жертвах или пострадавших в результате инцидента не сообщается. Известно лишь, что автомобиль получил значительные повреждения. В каком состоянии находится сбитый слоненок, малайские власти также не уточнили.

После этого происшествия местная полиция призвала водителей проявлять максимальную внимательность на дорогах, поскольку для Малайзии стадо слонов, пересекающее шоссе, – достаточно обычное явление. На малайских трассах даже есть специальные знаки "Осторожно, слоны".

Ранее дикая слониха насмерть затоптала мужчину в Таиланде.

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