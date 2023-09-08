Знакомство с обитателями: в зоопарке Алматы рассказали о жизни слона Лао
Фото: pixabay
Сотрудники алматинского зоопарка рассказали подписчикам о жизни 27-летнего слона Лао, его питании и особом состоянии слонов "муст", сообщает Zakon.kz.
Слон Лао приехал в зоопарк Алматы из Лаоса в 2000 году пятилетним малышом. С тех пор гигант живет в Казахстане, а сотрудники зоопарка бережно ухаживают за ним и его подругой Ару. Особого внимания слоны требуют в необычный период, называемый "муст", пишет пресс-служба зоопарка.
"Лао в такой период становится очень агрессивным и его все вокруг раздражает. Внешним проявлением муста является выделение темной маслянистой жидкости из височной железы, находящейся между ухом и глазом. Со стороны, кажется, что слон плачет". Пресс-служба зоопарка
Огромное млекопитающее плотно питается. О его рационе работники зоопарка рассказывают отдельно. Познавательные факты об этом и видео Лао можно посмотреть на страничке зоопарка.
Ранее сотрудники зоопарка познакомили подписчиков с необычными птицами, яркими фазанами, которые обитают в здешних вольерах.
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