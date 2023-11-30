Упразднить все интим-салоны приказал вице-премьер Кыргызстана

Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев приказал к 1 декабря упразднить все заведения в республике, где оказывают интимные услуги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет minval.az, он также пригрозил обличать всех высокопоставленных посетителей.



"Ваши действия взяты на учет. Мы будем показывать ваши лица. Мы будем бороться с этими явлениями досконально, до конца. В нашей стране теперь никто не может получать интим-услуги от наших же женщин", – сказал Камчыбек Ташиев.

Ранее сообщалось, что 50-летнюю жительницу Жамбылской области задержали за организацию притона и сводничество. Она организовала салон интим-услуг под видом кафе.