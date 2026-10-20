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Общество

Полицейские в Алматы нагрянули в два "боди-салона": массажистки оказались липовыми

Секс-работницы, секс работницы, секс-работница, секс работница, притон, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 17:09 Фото: Zakon.kz
В Алмалинском районе Алматы патрульные полицейские выявили сразу два адреса, где, по предварительным данным, оказывали интимные услуги, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, первый адрес – дом по улице Чайковского. Второй – многоквартирный дом на улице Торекулова.

"В обоих случаях под видом боди-салонов действовали притоны. По два человека на каждом адресе. Все девушки – приезжие. Среди них одна гражданка Каракалпакстана. Всех четверых доставили в Управление полиции Алмалинского района. Сейчас устанавливаются их личности, проверяется возможная причастность к другим правонарушениям", – сообщили в ДП 20 октября 2026 года.

В полиции займутся и владельцами жилья, которые предоставляли помещения для этой деятельности. Их действиям будет дана правовая оценка. По результатам примут предусмотренные законом меры.

В этом же районе города в начале октября выявили притон для занятия проституцией, где тоже работали две женщины.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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