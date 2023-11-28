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Эпатажный Киркоров рассказал, как поддерживает себя в форме

Эпатажный Киркоров рассказал, как поддерживает себя в форме Фото: Instagram/fkirkorov
Российский певец Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает себя в форме, сообщает Zakon.kz.

Артист занимается спортом. Он отметил, что тренируется вместе с инструкторами. 

"У меня инструктор и по приседаниям, и по всему остальному. Это труд!" – сказал NEWS.ru Киркоров.

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Артист объяснил, что в прошлом на его форме не лучшим образом сказалась нездоровая пища, в том числе газированные напитки и бутерброды.

Ранее король российской эстрады Филипп Киркоров удивил своих поклонников странными танцами, которые он опубликовал в соцсетях и назвал предновогодним безумием. 

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