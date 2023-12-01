Польские футбольные фанаты в Англии ранили четырех полицейских, двух лошадей и двух собак

Фанаты польской "Легии" устроили массовые беспорядки в английском Бирмингеме перед матчем Лиги конференций УЕФА. Полиция задержала 39 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 1 декабря, 39 человек задержаны и четверо офицеров полиции получили ранения в результате массовых беспорядков, которые устроили польские футбольные фанаты в английском Бирмингеме. Фаны варшавской "Легии" учинили разгром перед гостевой встречи польской команды с "Астон Виллой" в матче группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Польские фанаты начали кидать различные предметы в полицейских и на поле перед началом матча, после чего им закрыли доступ на стадион, а нескольких человек вывели с трибун за нарушение порядка. Болельщики "Легии" вступили в драку с полицейскими и ранили четырех офицеров, одного из которых доставили в больницу. Пострадали также две полицейских лошади и две собаки.





Полиция графства Уэст-Мидлендс назвала эту вспышку насилия "отвратительной и крайне опасной". Местные власти поддержали действия полицейских и назвали жесткую реакцию на беспорядки абсолютно оправданной.

"Это должен был быть чудесный футбольный вечер, который доставил бы удовольствие болельщикам обоих клубов. К сожалению, произошли возмутительные события, во время которых фанаты кидали в наших офицеров файеры и другие предметы", – заявил главный инспектор полиции графства Уэст-Мидлендс Тим Робинсон.

"Легия", однако, поддержала своих фанатов. Официальная делегация клуба, включая его владельца и президента, отказалась присутствовать на стадионе в знак солидарности с болельщиками, которых не пустили на трибуны. Теперь УЕФА может принять меры в отношении польского клуба.

Матч между "Астон Виллой" и "Легией" завершился победой английского клуба со счетом 2:1.

Это не первый случай, когда фанаты "Легии" устраивают беспорядки во время гостевых матчей. В Казахстане болельщики польского клуба затеяли драку перед встречей "Легии" с "Ордабасы" в Шымкенте. Сам матч тогда завершился вничью.