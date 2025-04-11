"Аристократы" Сатпаева почти пробились в полуфинал Лиги конференций УЕФА
Лондонский коллектив, за который в 2026 году будет выступать казахстанец Дастан Сатпаев, был великолепен в атаке на футбольном поле Варшавы и гарантировал себе прекрасное преимущество перед ответным матчем дома.
"Аристократы" забили три безответных мяча в ворота "легионеров", отличились Тайрик Джордж и Нони Мадуэке (дубль).
Английская дружина могла забить и четвертый гол в ворота бронзового призера польского чемпионата, однако полузащитнику Кристоферу Нкунку не удалось реализовать пенальти.
В итоге "Челси" выиграл девятый поединок подряд в Лиге конференций УЕФА с общим счетом 32:6. Ответная встреча с поляками пройдет 18 апреля в Лондоне.
В других четвертьфинальных противостояниях данного турнира зафиксированы следующие результаты:
10 февраля 2025 года алматинский "Кайрат" официально объявил о будущем переходе в "Челси" 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева.