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Спорт

"Аристократы" Сатпаева почти пробились в полуфинал Лиги конференций УЕФА

Футбол Победа ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 10:51 Фото: Instagram/chelseafc
В ночь на 11 апреля английский футбольный клуб "Челси" в гостях разгромил польскую "Легию" – 3:0 – в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Лондонский коллектив, за который в 2026 году будет выступать казахстанец Дастан Сатпаев, был великолепен в атаке на футбольном поле Варшавы и гарантировал себе прекрасное преимущество перед ответным матчем дома.

"Аристократы" забили три безответных мяча в ворота "легионеров", отличились Тайрик Джордж и Нони Мадуэке (дубль).

Английская дружина могла забить и четвертый гол в ворота бронзового призера польского чемпионата, однако полузащитнику Кристоферу Нкунку не удалось реализовать пенальти.

В итоге "Челси" выиграл девятый поединок подряд в Лиге конференций УЕФА с общим счетом 32:6. Ответная встреча с поляками пройдет 18 апреля в Лондоне.

В других четвертьфинальных противостояниях данного турнира зафиксированы следующие результаты:

10 февраля 2025 года алматинский "Кайрат" официально объявил о будущем переходе в "Челси" 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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