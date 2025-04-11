В ночь на 11 апреля английский футбольный клуб "Челси" в гостях разгромил польскую "Легию" – 3:0 – в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Лондонский коллектив, за который в 2026 году будет выступать казахстанец Дастан Сатпаев, был великолепен в атаке на футбольном поле Варшавы и гарантировал себе прекрасное преимущество перед ответным матчем дома.

"Аристократы" забили три безответных мяча в ворота "легионеров", отличились Тайрик Джордж и Нони Мадуэке (дубль).

Английская дружина могла забить и четвертый гол в ворота бронзового призера польского чемпионата, однако полузащитнику Кристоферу Нкунку не удалось реализовать пенальти.

В итоге "Челси" выиграл девятый поединок подряд в Лиге конференций УЕФА с общим счетом 32:6. Ответная встреча с поляками пройдет 18 апреля в Лондоне.

В других четвертьфинальных противостояниях данного турнира зафиксированы следующие результаты:

10 февраля 2025 года алматинский "Кайрат" официально объявил о будущем переходе в "Челси" 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева.