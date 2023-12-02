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Стало известно, сколько детей погибло в секторе Газа

Стало известно, сколько детей погибло в секторе Газа Фото: UNICEF/UNI463720/El Baba
По данным ЮНИСЕФ, в ходе боевых действий секторе Газа погибли боее 5,3 тысяч палестинских детей, сообщает Zakon.kz.
"По имеющимся данным, до паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей, в эту цифру не входят многие дети, которые до сих пор числятся пропавшими без вести и, предположительно, погребенны под обломками", - сказала исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

Ее заявление размещено на сайте организации.

По словам главы ЮНИСЕФ, если конфликт вернутся к прежним масштабам, то "каждый день будут погибать и получать ранения сотни других детей".

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.

На данный момент число жертв в секторе Газа превысило 16 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек.

Накануне Армия Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа. Военные заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. 

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