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Число погибших в секторе Газа превысило восемь тысяч человек

Число погибших в секторе Газа превысило восемь тысяч человек Фото: pixabay
Свыше восьми тысяч человек погибли в секторе Газа с начала военных действий в регионе, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения Газы приводит новые цифры по погибшим в секторе. По последним данным, количество людей, погибших в результате обстрела сектора, превысило восемь тысяч человек, приводит данные телеканал Al Hadat.

Только за последние сутки в регионе скончались более 300 человек, передает издание.

Накануне армия Израиля сообщила о 150 целях, которые ЦАХАЛ поразил с начала масштабного обстрела Газы. Усиление атаки израильская сторона анонсировала в минувшую пятницу, 27 октября. Сразу после этого ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили, что потеряли связь со своими представителями в регионе. Кроме того, в регионе отключили источники питания и телефонную коммуникацию.

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