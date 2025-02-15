Стало известно, сколько заложников все еще удерживают в секторе Газа

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил о том, что палестинские радикалы в секторе Газа продолжают удерживать в заложниках 73 человека, сообщает Zakon.kz.

Он также отметил, что "Израиль несет моральное и этическое обязательство сделать все возможное, чтобы вернуть домой каждого из них, до последнего".

"В секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника – живых и погибших. В рамках первого этапа соглашения до сих пор были освобождены 19 заложников, ожидается возвращение в Израиль еще 14 заложников", – цитирует ТАСС Гендельмана.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о том, что последними были освобождены три заложника – 29-летний гражданин России и Израиля Александр Труфванов, 36-летний гражданин США и Израиля Саги Декель-Хен и 46-летний израильтянин Яир Хорн.

19 января 2025 года соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. В рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 – за каждого военнослужащего.

