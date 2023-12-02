В Башкирии погибла женщина, упав в яму с мазутом

В Башкирии две женщины упали в мазутную яму на территории заброшенной котельной, одна из них скончалась, сообщает Zakon.kz.

По информации госкомитета республики по ЧС, рано утром в экстренные службы от очевидца поступила информация о том, что в Баймакском районе две женщины упали в мазутную яму.

"По предварительной информации, три человека на автомобиле возвращались рано утром домой и решили по неизвестным причинам заехать на территорию заброшенной котельной. Выйдя из машины, две женщины не заметив опасности, с высоты 2,5 метров упали в яму с мазутной жижей", - говорится в сообщении.

На помощь оперативно выехали пожарные и спасатели Госкомитета РБ по ЧС.

Первая женщина была извлечена и с сильным переохлаждением передана медикам, вторую женщину совместными усилиями спасателей и пожарных также удалось извлечь и передать медикам, она полностью была в мазуте. К сожалению, впоследствии она скончалась.