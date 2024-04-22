Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на Тайване

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 00:38 Фото: Indiana university
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) опубликовал информацию о том, что землетрясение магнитудой 6 баллов зафиксировано на Тайване, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, землетрясение было зафиксировано в 18:32 по времени UTC (23:32 по времени Астаны) в трех километрах к юго-востоку от города Хуалянь с населением 350 тыс. человек.

Ранее, 18 апреля, землетрясение магнитудой 5,6 балла зафиксировано в провинции Токат в центральной части Турции.

Читайте также

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга значительно снизился
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга значительно снизился
В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку
В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку
В США прошел конкурс красоты для бульдогов
В США прошел конкурс красоты для бульдогов
Елена Беляева
Тайвань Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
журналист
Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание
В Алматы сильный дождь, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
В Алматы сильный дождь и гроза, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: