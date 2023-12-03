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Парижский теракт: появились подробности смертельного нападения возле Эйфелевой башни

Парижский теракт: появились подробности смертельного нападения возле Эйфелевой башни Фото: pixabay
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент терактом и заявил, что антитеррористическая прокуратура проведет расследование, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент терактом.

"Я выражаю все свои соболезнования семье и близким гражданина Германии, который скончался этим вечером", - написал Макрон в соцсетях.

Он также поблагодарил французские службы экстренной помощи.

"Национальная антитеррористическая прокуратура теперь будет отвечать за то, чтобы пролить свет на это дело, чтобы правосудие могло свершиться от имени французского народа", - написал Макрон.

3 декабря французская полиция арестовала мужчину, подозреваемогов убийстве одного человека и ранении двух других в результате нападения с ножом и молотком в центре Парижа.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что арестованный был гражданином Франции, ранее известным спецслужбам.

По словам Дарманина, один из полицейских, прибывших на место происшествия, применил электрошокер, чтобы нейтрализовать нападавшего. Он добавил, что жизни подозреваемого ничего не угрожает.

Обращаясь к журналистам, Дарманен сообщил, что подозреваемый родился во Франции в 1997 году и еще в 2016 году был приговорен к четырем годам лишения свободы за планирование "насильственных действий".

Подозреваемый был известен спецслужбам как имеющий серьезные психические расстройства. Известно, что нападавший кричал "Аллаху Акбар" во время нападения.

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