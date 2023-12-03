Француз зарезал туриста возле Эйфелевой башни

Французская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в убийстве одного человека и ранении двух других в результате нападения с ножом и молотком в центре Парижа, сообщает Zakon.kz.

Нападение произошло в Бир-Хакейме, недалеко от Эйфелевой башни, пишет CNN.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что арестованный был гражданином Франции, ранее известным спецслужбам.

Один мужчина – немецкий турист, родившийся на Филиппинах, погиб в результате нападения, а двое других получили неопасные для жизни травмы.

По словам Дарманина, один из полицейских, прибывших на место происшествия, применил электрошокер, чтобы нейтрализовать нападавшего. Он добавил, что жизни подозреваемого ничего не угрожает.

Обращаясь к журналистам, Дарманен сообщил, что подозреваемый родился во Франции в 1997 году и еще в 2016 году был приговорен к четырем годам лишения свободы за планирование "насильственных действий".

Подозреваемый был известен спецслужбам как имеющий серьезные психические расстройства.

Министр сказал, что полиция сообщила ему, что нападавший кричал "Аллаху Акбар" во время нападения.