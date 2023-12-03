В Херсоне снова прогремели взрывы, по всей Украине объявили воздушную тревогу - что происходит вокруг Киева

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Взрывы прогремели в Херсоне второй раз за сутки, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте Минцифры страны.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в ходе своей поездки в Вашингтон намерен убеждать власти США продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь. Его слова приводятся в газете The Sun. Он отметил, что страны НАТО обладают мощным экономическим потенциалом, который не используется полностью в вопросе оказания помощи Киеву.

Любой вооруженный конфликт невозможно решить исключительно военными методами, в конечном счете всегда обращаются к дипломатическому решению, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на Рейгановском форуме по национальной обороне.

4 декабря Украина откроет пункт пропуска "Угринов – Долгобичев" для пустых грузовиков, следующих в Польшу, сообщил на своей странице в Facebook глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Курбаков.

Польша передала Украине восемнадцать самоходных гаубиц AHS Krab собственного производства. Об этом рассказало польское агентство PAP. Информацию подтвердили в министерстве обороны Украины.

Украинские пограничники не выпустили бывшего президента Украины Петра Порошенко из страны из-за его планов встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает СБУ. О том, что Порошенко не выпустили за границу, он сообщил 1 декабря. По его словам, он собирался в командировку в Польшу и США, где у него были запланированы "десятки встреч", и у него было разрешение на поездку от Верховной рады. В украинской погранслужбе позже сообщили, что его не выпустили, потому что Рада отменила выписанную ему командировку.

Военнослужащим ВСУ следует одуматься и не идти на верную смерть. С соответствующим призывом к украинским военным обратился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что противник ежедневно несет потери на западной окраине населенного пункта Клещеевка в ДНР и не в состоянии продвинуться на данном участке фронта.

В Киеве митингующие потребовали вернуть с фронта срочников и мобилизованных, а также возобновить обмен пленными с Россией, пишет интернет-издание "Страна.ua". По данным интернет-издания, в ноябре аналогичные митинги прошли в разных городах Украины. Читайте также Парижский теракт: появились подробности смертельного нападения возле Эйфелевой башни Изменение флага Кыргызстана: в Бишкеке разгорелся скандал МОТ: Около 400 тысяч палестинцев потеряли работу из-за войны

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