В Херсоне снова прогремели взрывы, по всей Украине объявили воздушную тревогу - что происходит вокруг Киева
Фото: unsplash
Взрывы прогремели в Херсоне второй раз за сутки, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте Минцифры страны.
- Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в ходе своей поездки в Вашингтон намерен убеждать власти США продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь. Его слова приводятся в газете The Sun. Он отметил, что страны НАТО обладают мощным экономическим потенциалом, который не используется полностью в вопросе оказания помощи Киеву.
- Любой вооруженный конфликт невозможно решить исключительно военными методами, в конечном счете всегда обращаются к дипломатическому решению, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на Рейгановском форуме по национальной обороне.
- 4 декабря Украина откроет пункт пропуска "Угринов – Долгобичев" для пустых грузовиков, следующих в Польшу, сообщил на своей странице в Facebook глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Курбаков.
- Польша передала Украине восемнадцать самоходных гаубиц AHS Krab собственного производства. Об этом рассказало польское агентство PAP. Информацию подтвердили в министерстве обороны Украины.
- Украинские пограничники не выпустили бывшего президента Украины Петра Порошенко из страны из-за его планов встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает СБУ. О том, что Порошенко не выпустили за границу, он сообщил 1 декабря. По его словам, он собирался в командировку в Польшу и США, где у него были запланированы "десятки встреч", и у него было разрешение на поездку от Верховной рады. В украинской погранслужбе позже сообщили, что его не выпустили, потому что Рада отменила выписанную ему командировку.
- Военнослужащим ВСУ следует одуматься и не идти на верную смерть. С соответствующим призывом к украинским военным обратился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что противник ежедневно несет потери на западной окраине населенного пункта Клещеевка в ДНР и не в состоянии продвинуться на данном участке фронта.
- В Киеве митингующие потребовали вернуть с фронта срочников и мобилизованных, а также возобновить обмен пленными с Россией, пишет интернет-издание "Страна.ua". По данным интернет-издания, в ноябре аналогичные митинги прошли в разных городах Украины.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript