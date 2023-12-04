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Землетрясения на Филиппинах: за сутки зафиксировано более сотни афтершоков

Землетрясения на Филиппинах: за сутки зафиксировано более сотни афтершоков Фото: Zakon.kz
За сутки на Филиппинах метеослужбы зарегистрировали более сотни сильнейших подземных толчков. Колебания превышают магнитуду 6,5, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром в понедельник, 4 декабря, землетрясение магнитудой 6,8 произошло на филиппинском острове Минданао. Подземные толчки последовали через несколько минут после землетрясения недалеко от населенного пункта Арас-Асана, магнитуда колебаний составила 6,9.


Землетрясения на Филиппинах: за сутки зафиксировано более сотни афтершоков

Фото: скриншот


За последние сутки на Филиппинах произошло более сотни афтершоков, магнитуда их превышала 4,0. Половина из случившихся землетрясений была магнитудой +5,0. Все они последовали после сильнейшего землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло на Филиппинах 2 декабря. Тогда синоптики сообщили об угрозе цунами.

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