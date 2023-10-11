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Еще одно сильное землетрясение зафиксировали в Афганистане

землетрясение Фото: Zakon.kz
Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в Афганистане, сообщает Zakon.kz.

Сеть сейсмических станций "СОМЭ" 11 октября в 06:44 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение на территории Афганистана в 1450 км на юго-запад от Алматы.

  • Энергетический класс землетрясения: 14.2.
  • Магнитуда MPV: 6.5.
  • Глубина: 10 км.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана не было.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на расстоянии 34 км к северо-западу от города Герат, в котором проживают около 272 тыс. человек, пишет ТАСС.

Через несколько минут в том же районе последовало землетрясение магнитудой 5,0. По данным Геологической службы США, землетрясение силой 4,1 балла ударило в Чахар Бурдж, который расположен к юго-востоку от Герата.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

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