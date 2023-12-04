Шпионский скандал в США: бывший посол работал на кубинскую разведку

Скандал с участием бывшего высокопоставленного дипломата разгорелся в США. Экс-посла Соединенных Штатов в Боливии задержали по подозрению в шпионаже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian 4 декабря, 73-летнего американского дипломата Мануэля Роху, который раньше был послом США в Боливии, задержали в штате Флорида по подозрению в шпионаже. По версии следствия, он работал на кубинскую разведку и тайно продвигал интересы Кубы в Латинской Америке.

Бывшего дипломата арестовали в ходе длительной спецоперации ФБР. Его задержали в пятницу 1 декабря, детали дела огласят 4 декабря в ходе первого судебного заседания. В Министерстве юстиции США отказались давать комментарии о ходе расследования, но известно, что экс-посла подозревают в незаконном лоббировании интересов Кубы. Какие конкретные задачи дипломат выполнял для кубинской разведки, пока не уточняется.

Мануэль Роха – выходец из Колумбии, но вырос в Нью-Йорке и получил образование в престижных университетах США. Он работал дипломатом 25 лет, и основная часть его карьеры пришлась на период Холодной войны. Роха представлял США в ряде стран Латинской Америки, в том числе на Кубе (причем в тот период, когда у Соединенных Штатов и Кубы не было полноценных дипломатических отношений). Ветеран американской дипломатии работал также в Аргентине, где реализация экономической программы Вашингтона привела к политическому кризису, и в Боливии, где посол напрямую вмешивался в ход президентских выборов.

Роха также успел поработать в Италии, Гондурасе, Мексике и Доминикане. Кроме того, он выступал в качестве эксперта по Латинской Америке при Совете национальной безопасности США. После завершения дипломатической карьеры экс-посол занялся бизнесом – он руководил золотодобывающей компанией в Доминикане, занимал важную должность в компании по экспорту угля и ряде других предприятий.

Ранее шпионский скандал разгорелся в Катаре, где восьмерых граждан Индии приговорили к смерти по подозрению в незаконном сборе разведданных.