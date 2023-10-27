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Шпионский скандал: Катар приговорил к смерти восьмерых граждан Индии

Катар приговорил к смерти восьмерых граждан Индии Фото: pixabay
Власти Катара вынесли смертный приговор восьми гражданам Индии, которых в прошлом году задержали в Дохе по подозрению в шпионаже, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 27 октября, индийский МИД заявил, что "глубоко шокирован" решением властей Катара и планирует провести с ними переговоры по поводу судебного вердикта.


"Мы на связи с членами семей осужденных и с командой их юристов. Мы изучаем возможные правовые решения", – сообщили в МИД Индии.

Правительство Катара не дало журналистам официальных комментариев. Компания "Аль-Дахра", в которой работали осужденные индийцы, также не ответила на запросы.

Приговоренные к смерти – бывшие военнослужащие военно-морских сил Индии. По утверждению индийской стороны, они работали в Дохе инструкторами, тренируя моряков ВМС Катара. Их задержали в августе 2022 года по подозрению в шпионаже. Из восьми осужденных семеро занимали командные должности, лишь один был рядовым моряком.

95% рабочей силы в Катаре – иностранцы, их общее количество превышает 2 млн человек. В стране работают десятки тысяч граждан Индии.

Это не единственный шпионский скандал за последнее время, связанный с Индией. В сентябре власти Канады обвинили спецслужбы Индии в том, что те организовали громкое политическое убийство в стране.

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