Митинг торговцев в Кыргызстане: рынки не будут проверять полгода

В Кыргызстане первые шесть месяцев 2024 года будет действовать запрет на проведение проверок, сообщает Zakon.kz.

Решение приняли на заседании рабочей комиссии, созданной по решению президента Кыргызстана Садыра Жапарова.



Мораторий на проверки начнет действовать вместе с нормой об отмене патента на торговую деятельность.

"Первые полгода мы будем вести разъяснительную работу. Пока люди привыкнут к новой системе, научатся, никаких штрафов налагаться не будет. Кроме того, отменяются все отчеты. Никому не надо будет нанимать бухгалтера. Будет приложение, где достаточно двух кликов, чтобы отметить поступление того или иного товара. Проверок также не будет. Руководители говорят, что если и этого срока будет недостаточно, то мораторий будет продлен. Это относится к тем, кто работает на рынках и в целом в торговой сфере". заместитель главы Налоговой службы КР Исламбек Кыдыргычов

Исламбек Кыдыргычов сообщил о поручении приобрести 30 тысяч ККМ, которые будут безвозмездно предоставлены торговцам.

Ранее в Кыргызстане торговцы вышли на митинг против отмены патентов на торговлю и использования внедрения контрольно-кассовых машин.

На прошлой неделе волна митингов прокатилась практически по всем крупным рынкам Бишкека и регионов. Требование у торговцев одно – оставить патенты на торговлю и не применять ККМ.