Митинги торговцев в Кыргызстане: власти пошли на уступки, но пригрозили внешним управлением

С приходом декабря по Кыргызстану прошла череда митингов предпринимателей, работающих на рынках. Их не остановили ни запреты на акции протеста, ни обещания чиновников решить проблему, сообщает Zakon.kz.

Требования были у всех одинаковыми – оставить патенты и не работать с контрольно-кассовыми машинами, сообщает 24.kg.



В первые дни акций протеста чиновники говорили, что отката назад не будет. Но через несколько дней стало понятно: сила на стороне торговцев. Они отстояли свое право работать как удобно. Правда, власти на сей раз настроены решительно: грозят серьезными санкциями за неподчинение законам.

Патент! Патент!

Первыми на акцию протеста вышли торговцы рынка "Кара-Суу". Они выступали против применения ККМ. А дальше вышли продавцы рынка "Дордой", Орто-Сайского и Аламединского рынка, владельцы цветочного бизнеса, продавцы базаров в регионах, Ошского рынка.

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К 5 декабря практически не осталось крупных рынков, чьи предприниматели не выходили бы на акции протеста. Торговцы не слушали никого: ни администрацию, ни налоговиков, ни представителей Минэкономики и коммерции, ни даже своих коллег. Они хотели только отстоять за собой право работать, как привыкли.

На рынок "Дордой" приехал президент страны Садыр Жапаров и заявил, что отмена патентов на торговлю откладывается до июля 2024 года.

Внешнее управление и снижение аренды

Но на этом история не закончилась. Уже на следующий день по поводу митингов торговцев высказались и сам глава государства, и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Ничего хорошего эти заявления за собой не несли. Больше походило на последнее предупреждение торговцам.

Президент сказал, что если и дальше людей будут призывать выходить на митинги, то вопрос организаторов власти "решат за 5 секунд".

"На рынках введем внешнее управление от имени правительства, как вводили в ЗАО "Кумтор". Быстро проведем ревизию. Если будем копать, то вскроются все имущество, большие суммы и им придется платить за все старое". Садыр Жапаров

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что государство отберет рынки, если владельцы не создадут условия для торговцев. Он призвал снизить стоимость аренды торговых мест.



9 декабря с заявлениями о снижении стоимости аренды от 30 до 50% выступили "Дордой" и "Дордой автозапчасти", Аламединский рынок, ТРК "Оберон" и "Кербен".