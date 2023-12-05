Последствия санкций: грузы из Казахстана в Европу будут перевозить через Туркменистан и Иран

Казахстан провел переговоры с Туркменистаном и Ираном по созданию транзита для доставки грузов в Европу. Из-за санкций европейские страны закрыли большинство пунктов пропуска на границах с Россией и Беларусью, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев на заседании правительства РК сообщил, что на сегодня закрыты восемь пунктов пропуска из 13, расположенных между Беларусью и европейским странами. Также закрыты все восемь пунктов пропуска между Россией и Финляндией.

"По информации белоруской стороны, европейские пункты пропуска работают не более 40% от нормативной мощности. Из-за этой ситуации увеличивается время простоя казахстанских автотранспортных средств на белорусско-литовской и латвийской границах. Поэтому нами проведены переговоры с Туркменистаном и Ираном для обеспечения свободного транзита при использовании отечественными перевозчиками южного маршрута для доставки грузов в Европу". Сатжан Аблалиев

На этом маршруте повышается фрахт перевозок и увеличивается срок доставки грузов.

"Но тем не менее этот маршрут является альтернативой для перевозки санкционных грузов, а также при закрытии всех пунктов пропуска европейских стран, приграничных с Россией и Беларусью". Сатжан Аблалиев

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 6 ноября прокомментировал очереди на границах Беларуси, Латвии и Литвы, в которых застряли казахстанские дальнобойщики. По его словам, власти Казахстана делают все возможное, чтобы решить проблему.

