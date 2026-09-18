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События

25 сентября границу Казахстана и Китая перекроют для автомобилей и грузов

Пункт пропуска Нур Жолы, пункты пропуска, контрольно-пропускной пункт Нур Жолы, КПП Нур Жолы, Казахстанско-китайская государственная граница, границы Китая и Казахстана, граница КНР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 10:01 Фото: zhetysu.gov.kz
В пятницу, 25 сентября 2026 года, из-за празднования в Китае "Праздника середины осени" временно приостановят пропуск людей, автомобилей и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, сообщает Zakon.kz.

При этом железнодорожные пункты пропуска продолжат работать в штатном режиме.

Комитет государственных доходов (КГД) настоятельно просит перевозчиков и граждан, планирующих пересечение границы, заранее учитывать ограничения при планировании маршрута.

"Праздник середины осени" – один из главных традиционных праздников Китая, посвященный семейному единению и полной луне.

15 сентября в КГД оповещали о том, что на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области скопилось около 160 грузовых автомобилей, следующих в Россию. Причина – ремонтные работы на российском пункте пропуска "Сагарчин".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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