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Самка кенгуру избила полицейского в Канаде

Самка кенгуру избила полицейского в Канаде Фото: pixabay
В канадской провинции Онтарио вырвавшаяся на свободу самка кенгуру затеяла драку с офицером полиции, который пытался ее поймать, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, в Канаде наконец поймали беглую самку кенгуру, которая еще 30 ноября сбежала из фургона в провинции Онтарио. Животное вырвалось на свободу, когда его перевозили в зоопарк Квебека.

Кенгуру-беглянку пытались поймать все выходные. За это время она успела стать героиней соцсетей: местные жители опубликовали множество видео, на которых запечатлели непривычное для Канады животное, бодро скачущее вдоль шоссе.

Канадские полицейские наконец обнаружили беглую кенгуру утром 4 декабря. С помощью специалистов-зоологов им удалось схватить животное за хвост. Но самке кенгуру понравилось на воле – когда ее пытались поместить обратно в фургон, она затеяла драку с полицейскими и нанесла одному из офицеров сильный удар в лицо. По словам пострадавшего полицейского, этот эпизод своей карьеры он запомнит до конца жизни.

Кенгуру осмотрели ветеринары. Животное на несколько дней оставят в зоосаду города Ошава, а потом отправят в зоопарк Квебека. Полицейскому, который пострадал в единоборстве с кенгуру, серьезная медпомощь не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Австралии предлагают отстреливать кенгуру, чтобы спасти их от голодной смерти.

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