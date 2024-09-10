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В зоопарке Шымкента у семейства серых кенгуру появился новый малыш

В зоопарке Шымкента у семейства серых кенгуру появился новый малыш, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 17:59 Фото: pxhere
В Шымкентском зоопарке пополнение – самка кенгуру стала мамой. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе и 10 сентября опубликовали первое видео самки с детенышем.

Отмечено, что малыш родился в конце февраля 2024 года.

Но только в марте его смогли увидеть, когда он стал высовывать свою голову из сумки матери. Малыши при рождении заползают в сумку к матери кенгуру и растут там до полугода.

Специалисты подчеркивают, что состояние кенгуренка хорошее, сейчас он еще находится под защитой матери.

"Ежедневно ведется наблюдение за состоянием малыша биологами и ветеринарами зоопарка".Пресс-служба администрации зоопарка Шымкента

В утренние и вечерние часы малыш начинает покидать сумку матери, не оставляя ее надолго. Мать не отходит в это время от своего малыша, находится в постоянной близости.

Днем ранее, 9 сентября, в зоопарке рассказали о другом радостном событии. Тогда стало известно о рождении двух оленят.

Ранее сообщалось, что медведица Пурга из зоопарка Алматы научилась выполнять новое задание. Тренировки, по словам зоологов, играют ключевую роль в социализации животных в зоопарке.

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