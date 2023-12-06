Хакеры получили доступ к данным ДНК почти 7 млн человек

Компания 23andMe, занимающаяся генетическим тестированием, заявила, что около 7 млн человек пострадали от взлома системы безопасности. Информация о предках по ДНК попала в руки хакеров, сообщает prosud.kz.

В пятницу калифорнийская компания сообщила, что личные данные около 14 тыс. человек получили хакеры. Они смогли получить доступ к "значительному количеству файлов, содержащих информацию о родословной других пользователей".

Из-за функции opt-in, которая позволяет родственникам связываться друг с другом, истинное число пострадавших составило 6,9 млн.

Информация включает в себя имена, метки родства, год рождения, заявленное местоположение и другие данные.

В октябре на форуме BreachForums, посвященном преступлениям, связанным с хакерами, была обнародована выборка данных из аккаунтов 23andMe.







Хакеры утверждали, что в выборке содержится 1 млн точек данных исключительно о евреях-ашкенази. Утечка затронула также сотни тысяч пользователей китайского происхождения. После этого хакеры начали продавать профили 23andMe по цене от 1 до 10 долларов за аккаунт, в которых была обнаружена информация о результатах генетической родословной.

Позже хакеры обнародовали информацию о пользователях 23andMe, содержащую записи о 4 млн пользователей. Хакеры утверждали, что в этой информации есть люди из Великобритании, а также некоторые из "самых богатых людей, живущих в США и Западной Европе".