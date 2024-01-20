В итальянской провинции будут брать ДНК у собак, чтобы определять хозяев, не убирающих фекалии
Фото: freepik
Около четверти из 40 000 собак в регионе Болцано уже зарегистрированы. Как только все ДНК будут собраны, брошенные фекалии будут подвергать генетическому тестированию с целью установления животного, чтобы штрафовать владельца, сообщает Zakon.kz.
Штраф составит от 50 до 500 евро, пишет Sky News.
Любые владельцы, отказывающиеся подчиниться, могут быть оштрафованы на сумму от 292 до 1048 евро.
"Больцано получает несколько сотен жалоб в год от граждан на ненадлежащее управление общественными землями. Более половины из них касаются собак", – сказал директор ветеринарного департамента Паоло Замботто.
Регистрация ДНК станет обязательной примерно с конца марта.
Ожидается, что владельцы сдадут анализы крови своих собак в муниципальных приютах для собак или ветеринарных клиниках по цене от 65 до более 100 евро.
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