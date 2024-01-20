В итальянской провинции будут брать ДНК у собак, чтобы определять хозяев, не убирающих фекалии

Фото: freepik

Около четверти из 40 000 собак в регионе Болцано уже зарегистрированы. Как только все ДНК будут собраны, брошенные фекалии будут подвергать генетическому тестированию с целью установления животного, чтобы штрафовать владельца, сообщает Zakon.kz.

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