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Википедия назвала самые читаемые статьи 2023 года

Википедия назвала самые популярные статьи 2023 года Фото: unsplash
Самая популярная в мире свободная онлайн-энциклопедия Wikipedia опубликовала список самых читаемых статей за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN Business, некоммерческая организация Wikimedia Foundation, управляющая Википедией, рассказала, какие статьи онлайн-энциклопедии в 2023 году пользовались наибольшей популярностью у пользователей. В список вошли 25 статей.

С начала 2023 году Википедию посетили более 84 млрд раз. Самой просматриваемой статьей стала страница, посвященная ChatGPT – чат-боту с искусственным интеллектом от компании OpenAI. Ее прочли более 49,4 млн раз. 

"Очевидно, что люди хотели лучше понять историю и контекст, которые стоят за технологией ChatGPT, когда экспериментировали с ней", – пояснила Ануша Алихан, главная специалистка по коммуникациям фонда Wikimedia Foundation.

На втором месте по популярности оказался список известных людей, скончавшихся в 2023 году (42,6 млн просмотров). Третье место в рейтинге занимает статья о Кубке мира по крикету 2023 – она набрала свыше 38,1 млн просмотров благодаря повышенному интересу жителей Индии к этому виду спорта. На четвертом месте тоже оказалась статья о крикете – "Индийская премьер-лига" (32 млн). Пятое место досталось статье о фильме "Оппенгеймер" (свыше 28,3 млн просмотров).

Представители Wikimedia Foundation отметили, что жители Индии и Юго-Восточной Азии проявляют все больший интерес к онлайн-энциклопедии: пять из 25 самых популярных статей в списке так или иначе относятся к Индии. В частности, в рейтинг попали две статьи о популярных индийских фильмах "Солдат" и "Патхан: Схватка со смертью", а также статья о самой Индии.

Среди других наиболее популярных статей Википедии в этом году – страницы, посвященные недавно вышедшим фильмам и телесериалам ("Одни из нас", "Барби", "Аватар: путь воды", "Стражи галактики-3"). На седьмое место вышла статья об американском физике Роберте Оппенгеймере (также благодаря выходу одноименного фильма).

Кроме того, пользователи Википедии активно интересовались биографиями ныне живущих знаменитостей: певицы Тейлор Свифт, футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, миллиардера Илона Маска и скандально известного блогера Эндрю Тейта. На 17-м месте оказалась статья о недавно умершем актере Мэтью Перри, на 22-м – статья о скончавшейся в начале 2023 года Лизе Мари Пресли (певице и дочери Элвиса Пресли).

В топ-25 попали также две статьи о странах (США и Индии). Из важных мировых событий пользователей онлайн-энциклопедии больше всего интересовал российско-украинский военный конфликт: соответствующую страницу прочли почти 12,8 млн раз (24-е место в списке).

Ранее в работе Википедии произошел глобальный сбой.

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