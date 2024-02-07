Названы страны с самой высокой инфляцией в 2023 году

Опубликован список стран, в которых инфляция в 2023 году "пробила потолок", сообщает Zakon.kz.

Редакция РИА Новости провела подсчеты на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку была вошла 151 страна, раскрывшая данные за декабрь 2023 года.

Рейтинг стран с самой высокой годовой инфляцией по итогам 2023 года возглавила Аргентина, обогнав многолетнего мирового лидера Венесуэлу. В Аргентине на фоне девальвации случился резкий скачок цен, и инфляция ускорилась до 211% с 161% в ноябре и с 95% годом ранее.

На втором месте – Ливан. Там темпы роста цен за год увеличились на 70 пунктов – до 192%. Тройку лидеров замкнула Венесуэла, где инфляция замедлилась до 190% с 234% годом ранее. В пятерку также вошли Турция (65%) и Сьерра-Лионе (52%).

Выше 30% инфляция сложилась в конце 2023 года года в Иране (40%), Малави (35%), Египте (34%), Суринаме (33%) и на Кубе (31%), а выше 20% - еще в восьми странах, включая Пакистан, Нигерию, Эфиопию, Зимбабве.

В Европе максимальные значения инфляции по итогам года были в Исландии (7,7%), а самые низкие – в Италии (0,7%).

На Ближнем Востоке лидером по росту цен стал Ливан, наиболее скромные темпы роста цен были в Омане (0,5%). Среди стран Азии сильнее всего за год цены выросли в Пакистане, меньше всего – в Грузии (0,4%).

В декабре 2023 года половина стран мира фиксировали годовые темпы роста цен выше 4,2%. Сюда же вошли и Россия с показателем 7,4% против 11,9% годом ранее, расположившаяся на 35-м месте списка. Ее соседи в рейтинге - Сербия (7,6%) и Кыргызстан (7,3%).

В 130 странах мира инфляция в прошлом году замедлилась, сильнее всего в Зимбабве – сразу на 217 процентных пунктов, однако такое замедление объясняется изменением методологии расчета в стране. В то же время в 20 государствах темпы роста цен ускорились, сильнее всего - в Аргентине.

Что касается Казахстана, то его издание не упомянуло. Отметим, что, согласно данным Нацбанка, инфляция в Казахстане по итогам декабря и 2023 года составила 9,8%. А годом ранее цены выросли на 20,3%, что назвали многолетним рекордом.