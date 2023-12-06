Израильтянам посоветовали отказаться от поездок в Казахстан

Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля опубликовал список рекомендаций для граждан страны, планирующим поездки за рубеж, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта gov.il, Совет провел углубленное исследование ситуации во всех странах мира, чтобы привести уровень предупреждений о поездках в соответствие с уровнем текущей угрозы.

"В рамках этих усилий было решено скорректировать уровень предупреждений о поездках в отношении десятков стран мира". Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля

Уровень предупреждения о поездках во многие страны Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также в Австралию и Россию был повышен до категории 2 – рекомендация принять повышенные меры предосторожности.

– рекомендация принять повышенные меры предосторожности. Уровень предупреждения о поездках в несколько стран Африки (включая Южную Африку и Эритрею) и страны Центральной Азии (включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) был повышен до категории 3 – рекомендация взвесить отказ от поездок, не являющихся необходимыми.

Гражданам, выезжающим за границу, рекомендуется продуманно выбирать пункты назначения, соблюдать там рекомендуемые меры предосторожности, и определять свое поведение в свете рекомендаций.

Отложите поездки в страны, где действуют предупреждения об опасности, с упором на арабские страны и страны Ближнего Востока, Северный Кавказ, страны, окружающие Иран, и ряд мусульманских стран Азии. Проверьте уровень антиизраильских протестов и проявлений насилия в избранном пункте назначения, даже в странах, о которых нет предупреждений. Держитесь подальше от демонстраций и протестов. Сохраняйте бдительность во время пребывания в пункте назначения и обязательно обращайте внимание на то, что происходит вокруг. Избегайте демонстрации израильских и еврейских символов и крупных скоплений израильтян и евреев. Заранее узнайте номера телефонов экстренных служб в выбранном пункте назначения и местного израильского представительства, если оно там действует.

Материал по теме После войны Израиль планирует превратить Газу в демилитаризованную зону

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября 2023 года с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. Эту ситуацию активно и бурно обсуждают в социальных сетях, порой, переходя рамки дозволенного.