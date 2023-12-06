Израильтянам посоветовали отказаться от поездок в Казахстан
По данным сайта gov.il, Совет провел углубленное исследование ситуации во всех странах мира, чтобы привести уровень предупреждений о поездках в соответствие с уровнем текущей угрозы.
"В рамках этих усилий было решено скорректировать уровень предупреждений о поездках в отношении десятков стран мира".Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля
- Уровень предупреждения о поездках во многие страны Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также в Австралию и Россию был повышен до категории 2 – рекомендация принять повышенные меры предосторожности.
- Уровень предупреждения о поездках в несколько стран Африки (включая Южную Африку и Эритрею) и страны Центральной Азии (включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) был повышен до категории 3 – рекомендация взвесить отказ от поездок, не являющихся необходимыми.
Гражданам, выезжающим за границу, рекомендуется продуманно выбирать пункты назначения, соблюдать там рекомендуемые меры предосторожности, и определять свое поведение в свете рекомендаций.
- Отложите поездки в страны, где действуют предупреждения об опасности, с упором на арабские страны и страны Ближнего Востока, Северный Кавказ, страны, окружающие Иран, и ряд мусульманских стран Азии.
- Проверьте уровень антиизраильских протестов и проявлений насилия в избранном пункте назначения, даже в странах, о которых нет предупреждений.
- Держитесь подальше от демонстраций и протестов.
- Сохраняйте бдительность во время пребывания в пункте назначения и обязательно обращайте внимание на то, что происходит вокруг.
- Избегайте демонстрации израильских и еврейских символов и крупных скоплений израильтян и евреев.
- Заранее узнайте номера телефонов экстренных служб в выбранном пункте назначения и местного израильского представительства, если оно там действует.
Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября 2023 года с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. Эту ситуацию активно и бурно обсуждают в социальных сетях, порой, переходя рамки дозволенного.
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